Украине предвещают острый дефицит банковских терминалов: в чем причина

Банковская система может столкнуться с острым дефицитом терминалов / Униан

Украинцы уже очень скоро могут ощутить дефицит банковских терминалов. Всему причиной нехватка микропроцессоров по всему миру, которая в свою очередь повлечет снижение доступности банковских карт.

В настоящее время отечественный банковский сектор пока этот дефицит не ощущает, говорит в комментарии UBR.ua президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас. По его словам, этому способствует рост доли расчетов в интернете, а также бесконтактных платежей через мобильные телефоны и другие гаджеты, говорит эксперт.

"На сегодняшний день количество операций с использованием гаджетов составляет около 30%, с использованием карт – 44%, остальные – с физическим считыванием данных с носителя карты", – рассказал он.

Дубас также указан на то, что не так много карт используют высокотехнологичные микропроцессоры – в отличие от банковских терминалов и банкоматов. В связи с этим платежная инфраструктуры Украины может столкнуться с проблемой поставок банковских терминалов.

При этом он обратил внимание на сроки использования, которые в случае банковских карточек составляют три года, тогда как терминалы используются гораздо дольше.

Реклама

"То есть, пока критическое количество терминалов в Украине потребует замены, ситуация с выпуском микропроцессоров на рынке может выровняться. Поэтому, думаю, украинская банковская инфраструктура сможет пройти этот период достойно и не почувствовать больших проблем с поставкой банковских карт или терминалов", – резюмировал он.

Как сообщал Главред, ПриватБанк установил новые месячные лимиты переводов с карты на карту через все каналы. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

Напомним, ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.