В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится для украинцев

В Украине с января 2022 года медицинские учреждения начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, среди которых есть антибиотики.

"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении", - отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в апреле этого года должен стартовать отпуск и выписка электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) препараты.

Для получения этого лекарства предусмотрен алгоритм:

пациент обращается к врачу;

медик выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарстве;

затем пациент обращается в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщает там номер рецепта;

фармацевт по этому номеру видит назначение и может продать лекарство.

Контроль оборота антибиотиков

В Минздраве считают, что таким образом смогут более эффективно контролировать оборот антибиотиков в стране.

Ведь часто пациенты их "выписывают сами себе". Впрочем, избыточное употребление таких препаратов приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность.

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"Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям", - сообщили в Минздраве.

В прошлом году общий объем всех продаж и закупок препаратов превысил 6,4 млрд грн – на 40% больше, чем в 2018 году.

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Продажа лекарств по рецепту

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

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