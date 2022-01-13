В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится для украинцев

В Минздраве считают, что таким образом смогут более эффективно контролировать оборот антибиотиков в стране.
В Украине с января 2022 года медицинские учреждения начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, среди которых есть антибиотики.
"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении", - отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что в апреле этого года должен стартовать отпуск и выписка электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) препараты.
Для получения этого лекарства предусмотрен алгоритм:
- пациент обращается к врачу;
- медик выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
- также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарстве;
- затем пациент обращается в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщает там номер рецепта;
- фармацевт по этому номеру видит назначение и может продать лекарство.
Контроль оборота антибиотиков
В Минздраве считают, что таким образом смогут более эффективно контролировать оборот антибиотиков в стране.
Ведь часто пациенты их "выписывают сами себе". Впрочем, избыточное употребление таких препаратов приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность.
"Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям", - сообщили в Минздраве.
В прошлом году общий объем всех продаж и закупок препаратов превысил 6,4 млрд грн – на 40% больше, чем в 2018 году.
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Продажа лекарств по рецепту
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.
Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.
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