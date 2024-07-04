В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина

В некоторых украинских школах и лицеях обучение начнется уже в августе и будет продолжаться шесть дней в неделю.

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В школах обучение начнут раньше / коллаж: Главред фото: Униан, pexels

Некоторые школы, колледжи и лицеи в этом году обучение начнут на месяц раньше, а в теплый период ученики должны учиться и по субботам. Такие рекомендации предоставило Министерство образования и науки в связи с тяжелой военной ситуацией в стране, а также для экономии электроэнергии в осеннее и зимнее время.

"Система образования Украины продолжает функционировать в условиях полномасштабной войны. Россия и в дальнейшем наносит удары по критической инфраструктуре нашей страны, что приводит к ограничениям в использовании энергоресурсов на всей территории Украины. Это влияет на безопасность всех участников образовательного процесса и на учебные заведения", - говорится в сообщении МОН.

Таким образом, в министерстве рекомендовали образовательным учреждениям начать обучение с августа, а также внедрить график учений и в субботу.

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Однако, как отмечают в МОН, учебные заведения и их управление являются автономными, поэтому руководство школ может самостоятельно выбирать график обучения и дату его начала.

Когда в разных регионах и городах начнут учебный 2024-25 год

Как заявили в Черновицкой городской администрации, в школах города в этом году обучение начнется с 19 августа. Эта область стала первой, которая приняла решение о таком начале обучения.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что пока неизвестно, когда начнется учебный год. Он заявил, что это может быть 1 августа, или в середине месяца, все зависит от ситуации в стране.

По состоянию на сейчас и предварительно известно, что для школьников Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно и Луцка первый звонок прозвучит традиционно 1 сентября. Об этом сообщают городские департаменты образования.

Что предшествовало такому решению

В конце мая 2024 МОН выдало ряд рекомендаций по организации учебного года 2024/25.

Для учреждений высшего образования и профессионального предвысшего образования:

Если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов;

использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года;

с середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате;

при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

В МОН подчеркнули, что это лишь "рекомендации".

Образование в Украине в условиях военного положения

С начала полномасштабного вторжения России в Украине на некоторое время прекратили обучение учащихся и студентов и перевели их на дистанционную форму Министерство образования и науки рекомендовало прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях и объявить каникулы на две недели из-за вторжения РФ в Украину.

Впоследствии стационарное обучение возобновили, но только в тех учебных заведениях, в которых есть оборудованные бомбоубежища и в регионах, которые находятся далеко от линии соприкосновения.

С сентября 2023 года Кабинет министров Украины изменил учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за рубежом. Ученики, которые посещают школу в другой стране, должны будут изучать дистанционно в украинских школах несколько предметов.

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