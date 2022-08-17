Бросил учебу, потому что хотел на войну: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из Бурятии

ВСУ уничтожили 21-летнего оккупанта из Бурятии / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода, росСМИ

Украинские защитники уничтожили российского оккупанта из Бурятии. Константину Богдану был 21 год и он решил бросить учебу, потому что захотел поехать на войну. Об этом сообщают росСМИ.

Оккупант был родом из поселка Оловянная Забайкальского края. Он родился 2 февраля 2001 года. После того, как он окончил 9 классов школы, решил поступить в Байкальский колледж туризма и сервиса, но так и не доучился.

Константин Богдан пошел в железнодорожные войска. За убийство украинцев ему дали "Орден мужества".

Блогер расследователь Иракли Комахидзе заметил, что оккупант в форме ВДВ. Он предположил, что парень был контрактником 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Бурятии. Эту бригаду ВСУ разбили на Херсонщине.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Ранее защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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