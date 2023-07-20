В Украине обнаружили опасный кофе: может вызвать острое отравление

Кофе с опасным веществом попал в Украину из Австрии. Она содержит токсин, который вызывает тошноту и судороги и может серьезно сказаться на здоровье.

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В Украине обнаружили опасный кофе/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украину попал опасный молотый кофе, в котором обнаружили охратоксин А. Это вещество является вредным микротоксином, который после употребления может повлечь за собой тяжелые последствия.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. В ведомстве отметили, что они получили сигнал о попадании на территорию Украины во время импорта молотого кофе с опасным токсином.

Кофе был завезен из Австрии в адрес ООО "ТД Гурмандиз", что в Киеве. Производитель кофе – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия.

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Сообщение о том, что опасный кофе попал на территорию Украины, поступило через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Что такое охратоксин А

Охратоксин А – это вещество, которое продуцируют микроскопические плесневые грибы рода Аспергил и рода Пенициллиум.

Такой токсин опасен для здоровья человека. После попадания в организм человека он может вызвать острое отравление, которое может дать осложнения на почки, и имеет накопительное действие. Симптомами такого отравления являются тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение и судороги.

Ранее Главред рассказывал, что лучше пить – зеленый чай или кофе. Зеленый чай и кофе – одни из самых популярных напитков среди многих людей. Дискуссии о том, что больше бодрит – зеленый чай или кофе, идут давно.

Также ранее мы рассказывали, зачем пьют кофе с мороженым. Кофе с мороженым называется глясе (гляссе, glace). Термин "глясе" – французский, переводится, как "лед".

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