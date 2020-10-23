В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список

"Красный" список увеличился сразу на 7 государств.
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зон со значительным распространением нового коронавируса COVID-19.
Соответствующие данные в пятницу, 23 октября, обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что "красный" список стран увеличился на 7 стран. В него включили 51 государство.
В частности, в "красный" список попали Польша, Грузия и Хорватия.
"Красный" список стран со значительным распространением коронавируса:
- Андорра;
- Чехия;
- Бельгия;
- Нидерланды;
- Черногория;
- Армения;
- Франция;
- Аргентина;
- Словения;
- Люксембург;
- Швейцария;
- Великобритания;
- Испания;
- Словакия;
- Лихтенштейн;
- Багамские острова;
- Мальта;
- Коста-Рика;
- Израиль;
- Бахрейн;
- Исландия;
- Грузия;
- Ирландия;
- Северная Македония;
- Кабо-Верде;
- Ливан;
- Польша;
- Румыния;
- Молдова;
- Португалия;
- Хорватия;
- США;
- Кувейт;
- Иордания;
- Босния и Герцеговина;
- Австрия;
- Панама;
- Колумбия;
- КНДР;
- Кирибати;
- Маршалловы острова;
- Микронезия;
- Науру;
- Ниуэ;
- Палау;
- Самоа;
- Соломоновы острова;
- Тонга;
- Туркменистан;
- Тувалу;
- Вануату.
Туристические направления:
"Зеленый список":
- Албания;
- Египет;
- Турция;
- Болгария.
"Красный" список:
- Грузия;
- Израиль;
- Испания;
- ОАЭ;
- Словения;
- Черногория;
- Чехия;
- Хорватия.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
- За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
- Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
- За минувшие сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.
Автор: Алексей Тычина