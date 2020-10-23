В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список

В "красный" список включили 51 государство / Reuters

В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зон со значительным распространением нового коронавируса COVID-19.

Соответствующие данные в пятницу, 23 октября, обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что "красный" список стран увеличился на 7 стран. В него включили 51 государство.

В частности, в "красный" список попали Польша, Грузия и Хорватия.

"Красный" список стран со значительным распространением коронавируса:

Андорра;

Чехия;

Бельгия;

Нидерланды;

Черногория;

Армения;

Франция;

Аргентина;

Словения;

Люксембург;

Швейцария;

Великобритания;

Испания;

Словакия;

Лихтенштейн;

Багамские острова;

Мальта;

Коста-Рика;

Израиль;

Бахрейн;

Исландия;

Грузия;

Ирландия;

Северная Македония;

Кабо-Верде;

Ливан;

Польша;

Румыния;

Молдова;

Португалия;

Хорватия;

США;

Кувейт;

Иордания;

Босния и Герцеговина;

Австрия;

Панама;

Колумбия;

КНДР;

Кирибати;

Маршалловы острова;

Микронезия;

Науру;

Ниуэ;

Палау;

Самоа;

Соломоновы острова;

Тонга;

Туркменистан;

Тувалу;

Вануату.

Туристические направления:

"Зеленый список":

Албания;

Египет;

Турция;

Болгария.

"Красный" список:

Грузия;

Израиль;

Испания;

ОАЭ;

Словения;

Черногория;

Чехия;

Хорватия.

moz.gov.ua

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: главные изменения

Коронавирус в Украине: