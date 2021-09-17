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В Украине остро стоит вопрос юридической ответственности организаций, промышляющих экотерроризмом

17 сентября 2021, 14:22

Вместе с тем нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально существующие проблемы.

Верховная Рада
Верховная Рада Украины / УНИАН

Одними из самых очевидных последствий экологических проблем, которые не решались в Украине десятилетиями, становятся климатические изменения. Их решение предполагает нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО.

"Неизбежным следующим пунктом является и нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО, промышляющих экотерроризмом – представители которых, поднимая на знамена лозунги о защите окружающей среды, на деле препятствуют работе предприятий и, частенько, попросту вымогают деньги у их владельцев", – сообщается в статье УНИАН "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза".

Вместе с тем нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально существующие проблемы в сфере охраны окружающей среды и способствовало бы реализации полезных реформ.

В противном случае продолжится ситуация, при которой важность решения экологических проблем в Украине будет декларироваться только на бумаге, а ответственность за то, что государство десятилетиями закрывало на них глаза, будет нести исключительно украинский бизнес. При том, что многие социально ответственные компании в Украине и так вкладывают космические средства в экологическую модернизацию своих предприятий, а получают за это – в лучшем случае, благодарность от властей, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

Помимо этого, в Украине назрел вопрос проведения реформ в сфере управления отходами, экологического контроля, а также экологических финансов, в целом, и экологического налога, в частности.

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