В Украине ответили на ультиматум России НАТО

В Украине прокомментировали ультиматум РФ НАТО / УНИАН

В Министерстве обороны Украины прокомментировали ультиматум президента Российской Федерации Владимира Путина НАТО о невступлении Украины в Альянс.

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире 24 канала.

По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений, и Путин это очень хорошо осознает. И поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если целью стоит задача усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование", - добавила Маляр.

Ультиматум Москвы

Напомним, российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

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Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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