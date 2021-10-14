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В Украине потеплеет до +20: синоптики назвали сроки

14 октября 2021, 21:26

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие две недели.

осень
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится. Синоптики обещают потепление до +20 градусов днем, и +13 ночью.

По прогнозу ресурса Gismeteo, к концу следующей недели, 21-23 октября, в страну придет потепление до +17 +20 градусов днем, ночи также ожидаются теплыми, +9 +13 градусов.

На это неделе еще будет довольно прохладная погода +9 +13 днем, ночью возможны заморозки, а в начале следующей недели станет больше дождей.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют заморозки ночью 15 октября, умеренное тепло днем, но осадки не предвидятся.

Температура по стране днем +11 +15, в Крыму - до +17 градусов. Ночью +1 +4, на западе заморозки до -3 градусов, а на юге ночью теплее, +4 +9.

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Синоптики ресурса meteoprog.ua также составили прогноз погоды на ближайшие две недели.

Погода в Украине в октябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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