В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
В Украине появится новый военный праздник - День территориальной обороны Украины.
Соответствующий указ № 417/2020 глава государства Владимир Зеленский подписал 30 сентября. Документ обнародован на сайте Офиса президента.
Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
Решение было принято с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.
Читайте такжеС праздником Вера, Надежда, Любовь и София – картинки, гифки, проза и стихи
"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – заверил Зеленский.
- 30 сентября Верховная Рада утвердила перенос рабочих дней в 2021 году, обеспечив украинцам длинные выходные в 2021 году аж три раза.
- Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.