В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать

В Украине появится новый праздник / УНИАН

В Украине появится новый военный праздник - День территориальной обороны Украины.

Соответствующий указ № 417/2020 глава государства Владимир Зеленский подписал 30 сентября. Документ обнародован на сайте Офиса президента.

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Решение было принято с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

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"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – заверил Зеленский.