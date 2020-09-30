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В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать

30 сентября 2020, 23:55

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Зеленский
В Украине появится новый праздник / УНИАН

В Украине появится новый военный праздник - День территориальной обороны Украины.

Соответствующий указ № 417/2020 глава государства Владимир Зеленский подписал 30 сентября. Документ обнародован на сайте Офиса президента.

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Решение было принято с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

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"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – заверил Зеленский.

  • 30 сентября Верховная Рада утвердила перенос рабочих дней в 2021 году, обеспечив украинцам длинные выходные в 2021 году аж три раза.
  • Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

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