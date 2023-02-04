В Украине продлят военное положение и мобилизацию: нардеп назвал дату и сроки

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет два документа о продлении военного положения и мобилизации в Украине, сказал Ярослав Железняк.

В Украине еще на 90 дней продлят общую военную мобилизацию - депутат / УНИАН

Верховная Рада в скором времени продлит военное положение и общую мобилизацию на территории Украины. Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет соответствующие документы на утверждение парламента. Скорее всего, пролонгация вступит в силу после 19 февраля и будет действовать еще 90 дней. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале парламентарий написал о том, что военное положение и мобилизация в скором времени будут продлены Радой еще на 90 дней. Ожидается, что изменения вступят в силу 19 февраля.

"Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней", - добавил депутат.

Также Ярослав Железняк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет на утверждение Рады соответствующие два закона. Украинский парламент должен их одобрить уже на следующей неделе.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны государства-оккупанта.

По мнению чиновника, захватчики к 24 февраля, годовщине полномасштабного нападения, попытаются показать своему населению якобы "победы".

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что, согласно данным Киева, Москва уже мобилизовала 500 000 солдат для новой волны боевых действий против Украины. Он допустил, что россияне могут пойти в наступление к 24 февраля. Как полагает Резников, враг может атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович предполагает, что директор РФ Путин собирается пойти в наступление на Украину в марте-апреле. По его версии, Кремль намерен добиться не "победы", а улучшения положения своих войск перед переговорами, которые страна-агрессор хотела бы запустить в мае.

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Мобилизация в Украине: