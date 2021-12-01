В Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавят

В Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского" / НБУ

В Украине расширят программу выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса COVID-19 на определенные услуги и товары. И разрешат приобретать книги. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Чиновница также отметила, что на данный момент Министерство экономики работает над расширением круга сфер и услуг в качестве траты поощрительной суммы для тех, кто был вакцинирован.

"Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", − говорит чиновница.

Свириденко напомнила, что правительственная программа предусматривает поощрение привитых от COVID-19 граждан и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

Кроме того, предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут в период с 19 декабря 2021 по 18 декабря 2022 года:

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на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,

на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,

на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи.

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Напомним, ранее, 15 ноября, президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.