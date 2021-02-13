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В Украине разгулявшаяся непогода закрыла автотрассы и остановила поезда

13 февраля 2021, 15:10

Ограничено движение на ряде автодорог из-за ухудшения погодных условий.

В Украине из-за непогоды ограничено движение по дорогам / dsns.gov.ua

В Украине из-за непогоды ограничено движение на ряде автодорог, а также внесены изменения в график курсирования поездов.

С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Волынская область

Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь);

Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка);

Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

Ивано-Франковская область

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка);

Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

/ dsns.gov.ua

Винницкая область

М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г.. Жмеринка - м. Могилев-Подольский);

Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов - м. Погребище);

Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок г. Тывров - пгт Шпиков).

Ровенская область

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области - на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

/ dsns.gov.ua

Киев и область

На въездах в город Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС, в которых с начала непогоды предоставлена помощь более чем 350 лицам.

В Киеве работают 479 единиц техники по очистке снега. За прошедшие сутки вывезено 4584 тонны снега. В течение дня синоптики снова прогнозируют снегопады, а также усиление ветра, сообщает Киевавтодор.

Задержка поездов из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий в Украине ряд поездов рейсов дальнего сообщения задерживаются, информирует пресс-служба Укрзализныци в субботу.

Так, отмечается, что из-за сложных погодных условий в субботу ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на два часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в международный аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" организовала дополнительный рейс экспресса.

Также было немного задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

"Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем было 8 пассажиров, следующих в международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них было задержано отправление экспресса до 10:30", - отметили в компании.

Там также сообщают, что поезд сообщения Херсон - Киев задерживается в пути из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.

Где Украину продолжит заваливать снегом

13 февраля ​​в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура 8-13 ° мороза, в западных и южных областях местами 2-7 ° мороза, в Карпатах 16-21 ° мороза.

На Киевщине днем небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м / с, метель, на дорогах гололедица. Температура 10-13 ° мороза.

Непогода в Украине:

  • Напомним, ранее в Украине закрыли для проезда грузовиков пять дорог в Волынской и Ивано-Франковской областях.
  • В Волынской области действуют ограничения на ряде автодорог.
  • В Ивано-Франковской области действуют ограничения на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, и Р-20 Снятин-Тязив.
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