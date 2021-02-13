В Украине разгулявшаяся непогода закрыла автотрассы и остановила поезда

Ограничено движение на ряде автодорог из-за ухудшения погодных условий.
В Украине из-за непогоды ограничено движение на ряде автодорог, а также внесены изменения в график курсирования поездов.
С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Волынская область
Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь);
Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка);
Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).
Ивано-Франковская область
Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка);
Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).
Винницкая область
М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г.. Жмеринка - м. Могилев-Подольский);
Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов - м. Погребище);
Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок г. Тывров - пгт Шпиков).
Ровенская область
В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области - на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.
Киев и область
На въездах в город Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС, в которых с начала непогоды предоставлена помощь более чем 350 лицам.
В Киеве работают 479 единиц техники по очистке снега. За прошедшие сутки вывезено 4584 тонны снега. В течение дня синоптики снова прогнозируют снегопады, а также усиление ветра, сообщает Киевавтодор.
Задержка поездов из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий в Украине ряд поездов рейсов дальнего сообщения задерживаются, информирует пресс-служба Укрзализныци в субботу.
Так, отмечается, что из-за сложных погодных условий в субботу ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на два часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в международный аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" организовала дополнительный рейс экспресса.
Также было немного задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.
"Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем было 8 пассажиров, следующих в международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них было задержано отправление экспресса до 10:30", - отметили в компании.
Там также сообщают, что поезд сообщения Херсон - Киев задерживается в пути из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.
Где Украину продолжит заваливать снегом
13 февраля в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура 8-13 ° мороза, в западных и южных областях местами 2-7 ° мороза, в Карпатах 16-21 ° мороза.
На Киевщине днем небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м / с, метель, на дорогах гололедица. Температура 10-13 ° мороза.
Непогода в Украине:
- Напомним, ранее в Украине закрыли для проезда грузовиков пять дорог в Волынской и Ивано-Франковской областях.
- В Волынской области действуют ограничения на ряде автодорог.
- В Ивано-Франковской области действуют ограничения на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, и Р-20 Снятин-Тязив.