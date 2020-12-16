В Украине заработал Telegram

Telegram / Reuters

На территории Украины, в также в Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и России произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram. С проблемой 16 декабря столкнулись и жители украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Донецка, Одессы, Полтавы и Кировограда.

Об этом сообщает Downdetector.

В администрации мессенджера уже в курсе проблемы с Telegram и работают над ее исправлением.

"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", - отмечается в сообщении.

В 16:15 по Киеву сообщили, что работа Telegram для половины пользователей из Восточной Европы и Ближнего Востока восстановлена.

"Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном, Восточная Европа, некоторые регионы Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное. Осталось недолго!" - отметили в администрации Telegram.

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