В Украине с 1 января изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

В Украине с 1 января изменился возраст выхода на пенсию / УНИАН

В Украине с 1 января 2022 года изменились требования к пенсионному возрасту — в соответствии с новыми этапами пенсионной реформы и Законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В связи с дальнейшим внедрением пенсионной реформы в 2022 году получать пенсию после достижения 60 лет смогут лишь украинцы, имеющие достаточное количество лет страхового стажа, пишет НВ.

Читайте такжеМинималка для пенсионеров: украинцам назвали минимальный размер пенсииВ 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (независимо от пола) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.

Пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать:

люди, достигшие возраста 60 лет, но имеющие менее 29 лет страхового стажа;

люди, достигшие возраста 63 лет, но имеющие менее 19 лет стажа (необходимо от 19 до 29 лет стажа);

люди, достигшие возраста 65 лет, но не имеющие как минимум 15 лет стажа (необходимо иметь от 15 до 19 лет стажа).

Если человеку уже исполнилось 60 лет, а официального трудового стажа для выхода на пенсию недостаточно, его можно докупить. В настоящее время стоимость одного года стажа составляет около 34 тыс. 320 грн.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, кому государство повысит минимальную пенсию уже в начале 2022 года.

По словам Шмыгаля, с 1 января следующего года минимальная пенсионная выплата на уровне не меньше 7,8 тысячи гривен устанавливается каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) военнослужащих, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.

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