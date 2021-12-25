Украинцам перед Новым годом увеличили надбавку к пенсиям, но повезло не всем

В Украине выросли доплаты пенсионерам / УНИАН

После повышения прожиточного минимума в Украине выросли и некоторые надбавки пенсионерам.

Юристы профильного издания "НаПенсии" рассчитали надбавки и доплаты для пенсионерки, у которой есть 51 год стажа и звание Почетного донора.

Надбавка донорам

Почетные доноры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С декабря 2021 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2393 грн.

Следовательно, надбавка донорам – 239,3 грн. Эта сумма не зависит ни от возраста получателя, ни от его стажа – она меняется только с обновлением прожиточного минимума.

Доплата пенсионерам за сверхстаж

Размер доплаты за "лишние" годы работы (свыше 20 лет для женщин и 25 – для мужчин) зависит от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров). Он ниже, чем для трудоспособных и составляет с 1 декабря 1934 грн.

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Читайте такжеУкраинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплатыЗа каждый год сверхнормативного стажа насчитывается по 1% от этой суммы, т.е. по 19,34 грн. Таким образом, при 31 годе сверхстажа прибавка составит 31% от прожиточного минимума для пенсионеров – 599,54 грн.

Доплаты за возраст

Также прибавки к пенсиям теперь получают те украинцы, которые достигли 75-летия. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн. Ранее доплату в размере 500 грн также установили тем, кто достиг 80 лет.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Также сообщалось, что в ПФУ разъяснили, при каком условии украинцам перестанут платить пенсии.

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