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При каком условии украинцам перестанут платить пенсии - ответ Пенсионного фонда

21 декабря 2021, 12:15

В ПФУ говорят, что регулярно сверяют свои данные с государственными реестрами обязательного государственного страхования, а также реестрами ФЛП.

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При каком условии украинцам перестанут платить пенсии / УНИАН

Пенсионный фонд Украины может лишать выплат только определенную категорию пенсионеров ‒ если по их вине возникла переплата.

Когда прекращают платить пенсии:

  1. Если пенсионер вновь начал работать, то перерасчет минимального размера пенсий или доплат за сверхурочный страховой стаж не производится (как обычно бывает, когда увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность). Ведь пенсия перечисляется обычно, когда увеличивается прожиточный минимум.
  2. Кроме того, безработные пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних, получают ежемесячную надбавку в 150 гривен. Но после их трудоустройства такая выплата прекращается.
  3. В том случае, если пенсионер трудоустроился по специальности (которая дает право получать пенсию за выслугу лет), то пенсионные выплаты могут вообще прекратиться.

Как говорит портал "На пенсии" объясняет, что в случае, когда пенсионер вовремя не уведомил орган Пенсионного фонда о факте своего трудоустройства, выплата пенсии может быть прекращена. Чиновники говорят, что подавать данные о таком нужно в течение десяти дней. Даже если пенсионер не сделает это самостоятельно, информация все равно станет известна ПФУ.

Ведь органы фонда регулярно проверяют свои данные с государственными реестрами обязательного государственного страхования, физических и юридических лиц-предпринимателей. И уже на дату такой сверки начисляют сумму излишне уплаченных пенсионных выплат.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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