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С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось

19 декабря 2021, 10:19
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При отсутствии даже 15-летнего стажа, говорят чиновники из Минсоцполитики, пенсию по возрасту могут назначить, если "докупить" необходимое количество лет.

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С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее / УНИАН

С 1 января 2022 года вновь будут изменены требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Такие положения содержатся в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чиновники Министерства социальной политики говорят, что пенсия по возрасту будет назначена только тем, кто отработал необходимое количество лет с уплатой взносов в Пенсионный фонд.

В 60 лет выйти на пенсию смогут лишь те украинцы, которые накопили не менее 29 лет стажа;

В 63 года — от 19 до 29 лет стажа;

В 65 лет — от 15 до 19 лет стажа.

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Кроме того, при расчетах украинцам необходимо принимать во внимание стаж на дату достижения соответствующего возраста, а отнюдь не на дату обращения за пенсией.

При отсутствии даже 15-летнего стажа пенсию по возрасту могут назначить, если "докупить" необходимое количество лет. Приобрести стаж обойдется в 2022 году в 1430 гривен за каждый месяц или 2680 гривен (если докупается стаж за прошлые периоды).

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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