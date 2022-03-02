В Украине создали специальное приложение, которое отслеживает воздушные тревоги

Приложению "Воздушная тревога" нужно дать разрешения отправлять уведомления и важные предупреждения, выбрать область, где владелец смартфона проживает.
В Украине запустили специальное приложение "Воздушная тревога" – как для мобильных устройств, которые работают на основе операционной системе Android, так и для устройств на основе iOS. Об этом сообщается на официальной странице ГСЧС Украины в социальной сети Facebook.
Приложение информирует об опасности воздушной атаки врага в определенном регионе Украины. Оно доступно в Google Play и AppStore. Приложение не требует регистрации, не собирает персональные данные и данные о геолокации. Он посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.
Приложению нужно дать разрешения отправлять уведомления и важные предупреждения, выбрать область, где владелец смартфона проживает, дать возможность отслеживать начало и конец воздушных тревог.
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Сразу приложение работало в таких регионах страны:
- Винницкая;
- Волынская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Киевская;
- Львовская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
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Напомним, ранее, в среду, 2 марта российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.
На сей раз удар пришелся на здание городского совета.
В результате ракетного удара было также повреждено здание Палаца труда и жилые многоэтажные дома.
До того сообщалось, что во время вчерашней бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.