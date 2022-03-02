В Украине создали специальное приложение, которое отслеживает воздушные тревоги

В Украине создали специальное приложение, которое отслеживает российские тревоги / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине запустили специальное приложение "Воздушная тревога" – как для мобильных устройств, которые работают на основе операционной системе Android, так и для устройств на основе iOS. Об этом сообщается на официальной странице ГСЧС Украины в социальной сети Facebook.

Приложение информирует об опасности воздушной атаки врага в определенном регионе Украины. Оно доступно в Google Play и AppStore. Приложение не требует регистрации, не собирает персональные данные и данные о геолокации. Он посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

Приложению нужно дать разрешения отправлять уведомления и важные предупреждения, выбрать область, где владелец смартфона проживает, дать возможность отслеживать начало и конец воздушных тревог.

Читайте такжеПоявились кадры масштабного ракетного удара по Харьковскому горсовету

Сразу приложение работало в таких регионах страны:

Реклама

Винницкая;

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Киевская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Список новостей постоянно обновляется

Напомним, ранее, в среду, 2 марта российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

На сей раз удар пришелся на здание городского совета.

В результате ракетного удара было также повреждено здание Палаца труда и жилые многоэтажные дома.

До того сообщалось, что во время вчерашней бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.