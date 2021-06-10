В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

Лариса Лисенко "терроризировала" жителей разных городов Украины / Фото Facebook Андрея Небытова

7 июня в Киевской области задержали мошенницу-рецидивистку, за которой тянется целый шлейф преступных эпизодов. Зовут аферистку Лариса Лисенко. Ей 43 года, минимум 15 из которых она живет на средства обманутых ею людей.

Лисенко родом из пгт. Нижнее Луганской области, но "гастролировала" женщина по всей Украине. Она "наследила" в Сумах, Запорожье, Мелитополе, а потом перебралась поближе к столице. Мошенница "засветилась" в Фастове, Белой Церкви, Вышгороде, Обухове, Яготине, Василькове и Буче. Взяли ее на горячем, когда она пыталась в очередной раз забрать золото и деньги у своих жертв, пишет Obozrevatel.

Правоохранителям Лисенко хорошо известна минимум с 2007 года. Тогда ее объявляла в розыск милиция Киевской области, затем женщину судили за мошенничество. Также привлекали к уголовной ответственности в 2013 году за серию преступлений в Сумах. Там от ее "криминального таланта" пострадали десятки людей. Лисенко чаще представлялась своим жертвам сотрудницей различных ведомств и служб (налоговой инспекции, земельного кадастра, санстанции и т.д.). Мошенница находила "нарушения" в работе и требовала взятку. А иногда просто запугивала своих жертв, убеждала, что ценные вещи забирает временно – "пока не решится проблема".

А в 2016 году от преступных действий Лисенко пострадали предприниматели Мелитополя и Запорожья. В этих городах мошенница орудовала на протяжении 2016-17 годов, а затем переехала.

По словам полицейских, Лисенко тщательно готовилась к преступлению.

Читайте такжеМошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла"Лисенко – прекрасная артистка, очень разговорчивая. Когда выбирала новую жертву, то узнавала о собственнике разные подробности, готовилась к преступлению. А потом действовала нагло и уверенно. Почему ей безраздельно верили – пострадавшие не могли объяснить, говорили, что были будто под гипнозом. Ей отдавали все, что было, хотя в первую очередь аферистку интересовали, конечно же, деньги", – рассказал один из полицейских.

В полиции говорят, что на счету гастролерши более сотни жертв, а сумму средств, которые она выманила, даже трудно представить.

Как сообщал Главред, в Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево.

Летом прошлого года в Украине орудовали мошенники – они массово рассылали гражданам смс-сообщения с информацией о якобы блокировке банковских карт. В результате, если человек пошел на поводу псевдосотрудников банка, то оставался без денег на счету.