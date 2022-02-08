В Украине усиливают карантин: три области переходят в "красную" зону

Разрешается работа банков, АЗС, аптек, ветеринарных магазинов и всех продовольственных магазинов.
В Украине с 11 февраля в "красную" зону карантина переходят еще три области.
Как сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
"Красная" зона эпидемиологической опасности предполагает определенные ограничения, а именно в:
- работе учебных заведений кроме детских садов и начальных классов школ;
- проведении массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работе заведений питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работе ТРЦ и других развлекательных заведений (кинотеатров, театров);
- работе непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работе заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Разрешается работа банков, АЗС, аптек, ветеринарных магазинов и всех продовольственных магазинов.
Для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Карантин в Киеве
В ближайшее время город Киев может снова оказаться в перечне регионов Украины "красной" карантинной зоны из-за вспышки коронавируса.
По словам начальника столичного главка Госпродпотребслужбы Олега Рубана, в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
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