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В Украине водителей ждут новые штрафы: названы суммы

22 мая 2022, 22:45

В Украине действуют европейские стандарты относительно габаритно-весовых ограничений.

День автомобилиста 2021
Авто / ua.depositphotos.com

В Украине 22 мая завершается период тестового режима работы WIM-комплексов.

С 23 мая на нарушителей габаритно-весовых норм будет налагаться штраф согласно действующему законодательству.

В Украине действуют европейские стандарты относительно габаритно-весовых ограничений.

  • от 5 % до 10 % - 8 500 грн;
  • от 10% до 20 % - 17 000 грн;
  • от 20% до 30 % - 34 000 грн;
  • более 30% установленной нормы - 51 000 грн.

Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или Отделах безопасности дорожного движения управлений Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.

Регулирование цен на топливо

Правительство Украины на период действия карантина ввело госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива. Последние значения: бензин – не выше 6,5 грн/литр, дизельное топливо – не более 7 грн/литр.

Кабмин также разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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