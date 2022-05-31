В Украине война пока не заканчивается, ситуация на фронте тяжелая - Данилов

Война в Украине еще не заканчивается / УНИАН, ВСУ

Война в Украине не заканчивается и быстро ее завершить не получится. Для того, чтобы достичь победы, необходима консолидация всего государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

Данилов акцентировал внимание на том, что сейчас обстановка на фронте очень тяжелая. Он считает, что заявления о том, что война очень быстро закончится, были очень опасными.

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасные вещи. К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны", - сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что война не закончится, "пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории". До этого времени весь народ должен быть начеку, ведь Путин не передумал уничтожать нашу страну.

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Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что война в Украине может затянуться, а действия российской армии могут стать более агрессивными.

Напомним, ранее эксперт Михаил Самусь рассказывал о том, что на самом деле Россия не будет воевать в Украине 5-10 лет. Он убежден, что в армии РФ не хватит оружия и боевого духа, чтобы так долго удерживать позиции и проливать кровь на украинской земле.

Самусь считает, что Россия лишь манипулирует Западом, используя заявления о затяжной войне. Таким образом Путин добиться от Европы давления на Украину, чтобы наше государство согласилось на "мирные условия" Кремля.

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