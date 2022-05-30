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Война в Украине затянется, а армия РФ станет агрессивнее - Боррель

30 мая 2022, 13:04

Глава дипломатии ЕС призвал страны усилить санкции против России, чтобы Украина заняла более выгодные позиции на переговорах.

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Война в Украине может затянуться / Reuters

Война в Украине, которую развязала РФ, может затянуться. Кроме того, агрессивность российской армии может значительно возрасти. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает France Info.

Он также отметил, что экономика РФ постепенно "начинает останавливаться".

"Мы должны выстоять. Война будет долгой ... Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС призвал страны ужесточить санкции против России. Это поможет занять более выгодные позиции во время переговоров с РФ.

Напомним, ранее эксперт Михаил Самусь рассказывал о том, что на самом деле Россия не будет воевать в Украине 5-10 лет. Он убежден, что в армии РФ не хватит оружия и боевого духа, чтобы так долго удерживать позиции и проливать кровь на украинской земле.

Самусь считает, что Россия лишь манипулирует Западом, используя заявления о затяжной войне. Таким образом Путин добиться от Европы давления на Украину, чтобы наше государство согласилось на "мирные условия" Кремля.

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Что известно о контрнаступлении

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

Другие новости:

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