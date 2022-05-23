УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Даже если война с РФ завершится в 2022 году, Путин может напасть на Украину через 10 лет – МВД

23 мая 2022, 15:59

Путин понимает только силу, однако мир его больше не боится, считает Ростислав Смирнов.

Коллаж Путин
Путин еще в начале 2000-х годов заявлял, что Россия может "потерять" Украину / Reuters, depositphotos.com

Даже если война России против Украины завершится в этом году, нет гарантий того, что Владимир Путин снова не нападет и через 10 лет. Украинцам придется жить, не забывая о готовности агрессора напасть в любой момент. Путин понимает только силу, однако такие методы перестали действовать и его никто не боится. У него претензии не к Украине, он считает, что такой страны якобы нет, а к Западу. Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что даже если война закончится в этом году, то нет никаких гарантий ненападения Путина спустя 10 лет.

"Я даже скажу, что условно завершение боевых действий в этом году не будет означать, что через 10 лет Путин не сделает вторую попытку", - отметил чиновник.

По его словам, живя по соседству с Россией, украинцы должны понимать, что это как жизнь в очень плохом районе, когда на тебя в любой момент могут напасть.

"Когда на тебя чуть ли не каждый день могут напасть – ты должен быть готов к ответу, готовить армию и свои оборонительные позиции и т.д.", - считает советник главы МВД.

Как полагает Смирнов, Путин понимает только силу, но теперь его методы не работают – мир главу Кремля не боится.

"И когда Запад начал давать ответ, он сначала не понял этого и начал поднимать ставки. И сейчас мы видим, что уже ничего не действует, мир его не боится", - сказал он.

"Надо что-то с ней делать, а то мы ее потеряем"

Советник министра МВД также добавил, что Путин в своем заявлении перед военным нападением на Украину четко сказал – для него такого государства, дескать, не существует. Российский писатель Михаил Зыгарь отмечал, что Путин, как только пришел к власти более 20 лет назад, говорил: "Надо что-то делать, а то мы ее (Украину, - ред.) потеряем". У Путина претензии не к Украине, а конкретно к Западу. Все постсоветское пространство глава Кремля рассматривает в контексте сферы влияния России.Читайте такжеРазгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупика

"Украина всегда была в его поле зрения. И во всех этих заявлениях Путин выражает претензии даже не к Украине, а к западному миру. Особенно когда он говорит, что "чтобы они не лезли сюда, потому что был Советский Союз, и это уже независимые страны, но эта сфера влияния должна быть моя", - заверил Ростислав Смирнов и подчеркнул, что Путина раздражает стремление Украины на Запад и отказ от России.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph написало, что Путин оказался практически в полной изоляции после нападения России на Украину. Армия РФ потерпела поражение под Киевом и Харьковом, а экономика сталкивается с последствиями серьезных санкций. Даже пропагандисты на телевидении говорят, что скоро у ВСУ будет 1 миллион солдат, вооруженных современным западным оружием.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Путина были покушения в период после начала войны Москвы против Киева. По его словам, покушение было неудачным. Это произошло примерно 2 месяца назад.


Смотрите видео Главред – Гребенщиков назвал Путина фашистом из-за преступлений России в Украине

Главред рекомендует:

новости России МВД Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:13

Эксперт пояснил, почему война уже перекинулась на территорию РФ

15:59

Даже если война с РФ завершится в 2022 году, Путин может напасть на Украину через 10 лет – МВДВидео

15:51

Располневшая Тодоренко без макияжа показала, где может родить

15:47

Как Медведчук заживо хоронит карьеру Порошенкомнение

15:47

Мощное наступление и обстрелы: астролог составила гороскоп для Украины и назвала опасные даты в маеВидео

Реклама
15:30

Партизаны заставили рашистов паниковать: в Мелитополе взорвали рельсы

15:21

"Ненависть и деградация": топ-дипломат РФ обвинил Путина в преступлении и "припечатал" ЛавроваВидео

15:21

Цены на бензин и дизель в Украине бьют рекорды после отмены ограниченийВидео

15:03

Беременная Элина Свитолина неожиданно появилась в компании знаменитого украинского футболистаВидео

15:01

Дочь Седоковой похвасталась выпускным в США

14:54

Укравтодор приступил к ремонту Харьковской кольцевой дороги

14:43

Экс-супруг Ани Лорак "выгулял" новую пассию с экстремально глубоким декольте

14:34

Покушение на Путина: в ГУР раскрыли инсайд о заказчиках и срокахВидео

14:30

Никаких сроков в 15-20 лет: Украина решительно требует статуса кандидата в ЕС уже в июнеВидео

14:28

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:14

В РФ похвастались мощным "ударом" по ВСУ: вместо украинских танков – сожженная российская техникаВидео

14:05

Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецептВидео

13:59

Уничтожить ЧФ и снести Крымский мост: эксперт раскрыл сценарий ВСУ с американскими MLRS

13:40

Муж тяжелобольной Заворотнюк снова попал на камеры: рядом та же измученная болезнью актриса

13:37

Ракетный удар РФ по Десне: в результате погибли 87 человек - ЗеленскийВидео

Реклама
13:29

Попытка слить Украину Путину провалилась: почему бесится Франциямнение

13:26

Москва и любой агрессор должны знать об ответном ударе: Зеленский разнес слабые санкции против РФВидео

13:25

В Украине суд вынес первый приговор российскому оккупанту: 21-летний Шишимарин получил пожизненное

13:18

"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру

13:09

"Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женамиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

12:57

Дело Медведчука: в РФ оценили возможность обмена на защитников МариуполяВидео

12:34

Украина ведет переговоры по обмену Медведчука на защитников Мариуполя – МВДВидео

12:33

Под Изюмом провалилась вражеская разведка боем: оккупанты отступили с потерямиВидео

12:23

Дефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

11:59

Стало хуже после операции: в РФ раскрыли детали состояния здоровья ПутинаВидео

11:45

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

11:38

Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания МедведчукаВидео

11:36

Разгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупикамнение

11:34

"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в УкраинеВидео

11:26

"Присоединить" к Крыму или России: Колыхаев раскрыл сценарии оккупантов по Херсонской областиВидео

11:16

Санкции против РФ должны сохраниться, даже если она "раскается" – Байден

10:59

"Взрыв на выходе из атаки": ВСУ уничтожили генерала авиации РФ, бомбившего украинские городаВидео

10:41

Медведчук дал показания против Порошенко: все подробностиФотоВидео

10:36

Украинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникойФотоВидео

Реклама
10:36

Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в МариуполеВидео

10:34

Если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу – Байден

10:31

Конфискация активов за поддержку агрессии РФ: Зеленский подписал законВидео

10:12

В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВидео

09:59

За жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочкаВидео

09:53

Воруют все, что присмотрели: в селах на Запорожчине армия России устраивает в домах грабежи

09:38

В Москве россиянка громогласно выступила против войны: "Нас все ненавидят"Видео

09:35

ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВВидео

09:17

Берцы приходилось ремонтировать проволокой: матери военных РФ пожаловались на "спецоперацию" Путина

09:11

Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войнумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять