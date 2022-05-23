Даже если война с РФ завершится в 2022 году, Путин может напасть на Украину через 10 лет – МВД

Путин еще в начале 2000-х годов заявлял, что Россия может "потерять" Украину / Reuters, depositphotos.com

Даже если война России против Украины завершится в этом году, нет гарантий того, что Владимир Путин снова не нападет и через 10 лет. Украинцам придется жить, не забывая о готовности агрессора напасть в любой момент. Путин понимает только силу, однако такие методы перестали действовать и его никто не боится. У него претензии не к Украине, он считает, что такой страны якобы нет, а к Западу. Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что даже если война закончится в этом году, то нет никаких гарантий ненападения Путина спустя 10 лет.

"Я даже скажу, что условно завершение боевых действий в этом году не будет означать, что через 10 лет Путин не сделает вторую попытку", - отметил чиновник.

По его словам, живя по соседству с Россией, украинцы должны понимать, что это как жизнь в очень плохом районе, когда на тебя в любой момент могут напасть.

"Когда на тебя чуть ли не каждый день могут напасть – ты должен быть готов к ответу, готовить армию и свои оборонительные позиции и т.д.", - считает советник главы МВД.

Как полагает Смирнов, Путин понимает только силу, но теперь его методы не работают – мир главу Кремля не боится.

"И когда Запад начал давать ответ, он сначала не понял этого и начал поднимать ставки. И сейчас мы видим, что уже ничего не действует, мир его не боится", - сказал он.

"Надо что-то с ней делать, а то мы ее потеряем"

Советник министра МВД также добавил, что Путин в своем заявлении перед военным нападением на Украину четко сказал – для него такого государства, дескать, не существует. Российский писатель Михаил Зыгарь отмечал, что Путин, как только пришел к власти более 20 лет назад, говорил: "Надо что-то делать, а то мы ее (Украину, - ред.) потеряем". У Путина претензии не к Украине, а конкретно к Западу. Все постсоветское пространство глава Кремля рассматривает в контексте сферы влияния России.Читайте такжеРазгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупика

"Украина всегда была в его поле зрения. И во всех этих заявлениях Путин выражает претензии даже не к Украине, а к западному миру. Особенно когда он говорит, что "чтобы они не лезли сюда, потому что был Советский Союз, и это уже независимые страны, но эта сфера влияния должна быть моя", - заверил Ростислав Смирнов и подчеркнул, что Путина раздражает стремление Украины на Запад и отказ от России.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph написало, что Путин оказался практически в полной изоляции после нападения России на Украину. Армия РФ потерпела поражение под Киевом и Харьковом, а экономика сталкивается с последствиями серьезных санкций. Даже пропагандисты на телевидении говорят, что скоро у ВСУ будет 1 миллион солдат, вооруженных современным западным оружием.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Путина были покушения в период после начала войны Москвы против Киева. По его словам, покушение было неудачным. Это произошло примерно 2 месяца назад.



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