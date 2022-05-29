Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

Владимир Вятрович и Владимир Путин / ua.depositphotos.com и УНИАН

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец территориальной обороны Владимир Вятрович считает что сейчас русские оккупанты (и их диктатор Путин) проигрывают войну украинцам, взращенным и выпестованным украинской гуманитарной культурой. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде.

"Гуманитарная политика в Украине после Майдана была очень правильна. Благодаря ей мы укрепляли свою национальную идентичность. И это дает результат, это то, благодаря чему украинцы сейчас сопротивляются, ценят созданное ими, ценят свою культуру и готовы защищать это даже с оружием в руках. Сейчас Путин проигрывает войну украинскому учителю истории, украинскому священнику и украинскому деятелю культуры", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее военный эксперт и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

До того Владимир Вятрович говорил о том, что считает -Украина кровно заинтересована в том, чтобы Российская Федерация распалась на множество небольших государств.

"Любые попытки сейчас остановить войну, даже если нам удастся выйти на свои границы и подписать какие-либо соглашения, будет просто означать отложение этой войны, если Россия будет оставаться в ее нынешнем виде. Это будет означать, что мы будем воевать, возможно, уже не мы, но наши дети. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы Россия исчезла в нынешней форме. И поэтому она должна прилагать максимум усилий для этого, максимально активно говорить об этом с нашими западными союзниками, которые, наконец, должны понять, что это единственный способ успокоить Россию и сделать так, чтобы она перестала быть угрозой миру", ‒ сказал Вятрович.

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