В Украине возрастут пенсии: кого и когда ждет повышение

Пенсионеры получат доплату, но не все / ua.depositphotos.com

В Украине повысят пенсии. Это случится в 2022 году через 12 этапов.

Как говорится в сюжете Сніданок з 1+1, по данным Минсоцполитики, средний размер соцвыплаты превысил сумму фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В связи с этим, с 1 января 2022 года около 8 тыс. пенсионеров получат увеличенную минимальную пенсию. Речь идет о семьях погибших в зоне АТО/ООС.

Кроме этого, женщинам 1962 года рождения в следующем году пенсии начнут начислять после достижения нового пенсионного возраста.

С 1 января 2022 года размер минимальной пенсии увеличится и для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью.

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В частности:

І группа получит более 14 тыс. грн.,

ІІ группа – 9,5 тыс. грн,

ІІІ группа – 7 тыс. грн.

А с 1 марта последует индексация пенсий. И уже с октября 2022 года будет расширена доплата к пенсии пожилым людям в возрасте от 70 до 75 лет и минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которая составит 3 тыс. грн.

Читайте такжеПенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплатНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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