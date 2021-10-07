В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

Озвучен печальный прогноз / УНИАН

В Украине ожидается подорожание хлебобулочных изделий. В среднем цены могут подскочить на 10-15%.

Такой прогноз озвучил президента Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрия Дученко, пишет "Интерфакс".

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", — подчеркнул он.

По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия - 40%.

Читайте такжеЦены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимостьСреди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

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"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", - подчеркнул президент ВАП.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.