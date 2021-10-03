Волна банкротств, безработицы и рост цен: в Украине дали мрачный прогноз из-за подорожания газа

/ УНИАН

Украина стоит на пороге экономического кризиса с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен из-за подорожания газа, заявил председатель Федерации работодателей Дмитрий Олейник.

Как пишет он в Facebook, газ по биржевым ценам обходится Украине в 3,5 раза дороже чем другим странам.

"Цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А в Украине — 1100 евро", — уточнил эксперт.

По его словам, стоимость энергоносителей включена в конечную стоимость любого производимого продукта, и в какой-то момент "потребители не смогут покупать, а производители не смогут повышать цены".

"Дальше заводы и фабрики остановятся, люди останутся без работы. Вопрос банкротств — вопрос времени. Это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии", - добавил Олейник.

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Подорожание газа в Украине

Ранее сообщалось, что цена за газ по результатам электронных биржевых торгов достигла отметки в 1 тысячу 447 долларов США за тысячу кубометров.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Украинской энергетической биржи, на 1 октября, газ объемом 10 тысяч кубометров предлагался по цене 38 тысяч 532 гривны за тысячу кубометров.