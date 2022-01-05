В Украине вводят новые правила покупки лекарств: медики бьют тревогу

Таблетки / pixabay

В Украине решили взять под контроль оборот антибиотиков в стране. С 2022 года в стране уже может не быть свободной продажи антимикробных препаратов. Продавать будут только по электронному рецепту.

Нововведения могут заработать с 1 апреля.

"Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью", - заявил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

Как говорит семейный врач Владислав Ващенко, украинцам составят большую трудность.

"Чтобы получить от врача удобный электронный рецепт на антибиотики, нужно сначала попасть на прием к этому врачу. А это может превратиться в тот еще квест, ведь семейников в Украине катастрофически не хватает", - отмечает он.

Реклама

"Сейчас к семейному врачу можно попасть разве что через две недели. А без записи система не пропустит рецепт, и семейный врач на первичном звене не выпишет никакой антибиотик. Helsi часто и долго "глючит" и даже будучи на приеме, получить электронный рецепт достаточно сложно. Даже больные диабетом ждут рецепты на инсулин по несколько суток",- говорит эпидемиолог Алексей Галимский, передает Апостроф.

На 20% населения в стране вообще физически не хватает семейных врачей.

Читайте такжеВ МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

"Эти люди лечатся подпольно или полуподпольно. И им рецепт на антибиотик вообще никто не даст. Это, не говоря о том, что значительная часть назначений семейными врачами делается по телефону, через месенджеры – без повторных приемов. И если все эти пациенты каждый раз будут записываться, первичное звено просто "ляжет". Таким образом множество людей, в том числе, тяжелобольные с хроническими заболеваниями или маленькие дети будут лишены своевременного доступа к жизненно важным препаратам. Это повлечет колоссальное количество смертей", - поясняет Галимский.

Продажа лекарств по рецепту

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

Читайте также: