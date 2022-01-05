УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине вводят новые правила покупки лекарств: медики бьют тревогу

5 января 2022, 15:59

Уже с 1 апреля следующего года будут продавать антибиотики только по электронному рецепту.

таблетки
Таблетки / pixabay

В Украине решили взять под контроль оборот антибиотиков в стране. С 2022 года в стране уже может не быть свободной продажи антимикробных препаратов. Продавать будут только по электронному рецепту.

Нововведения могут заработать с 1 апреля.

"Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью", - заявил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

Как говорит семейный врач Владислав Ващенко, украинцам составят большую трудность.

"Чтобы получить от врача удобный электронный рецепт на антибиотики, нужно сначала попасть на прием к этому врачу. А это может превратиться в тот еще квест, ведь семейников в Украине катастрофически не хватает", - отмечает он.

Реклама

"Сейчас к семейному врачу можно попасть разве что через две недели. А без записи система не пропустит рецепт, и семейный врач на первичном звене не выпишет никакой антибиотик. Helsi часто и долго "глючит" и даже будучи на приеме, получить электронный рецепт достаточно сложно. Даже больные диабетом ждут рецепты на инсулин по несколько суток",- говорит эпидемиолог Алексей Галимский, передает Апостроф.

На 20% населения в стране вообще физически не хватает семейных врачей.

Читайте такжеВ МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

"Эти люди лечатся подпольно или полуподпольно. И им рецепт на антибиотик вообще никто не даст. Это, не говоря о том, что значительная часть назначений семейными врачами делается по телефону, через месенджеры – без повторных приемов. И если все эти пациенты каждый раз будут записываться, первичное звено просто "ляжет". Таким образом множество людей, в том числе, тяжелобольные с хроническими заболеваниями или маленькие дети будут лишены своевременного доступа к жизненно важным препаратам. Это повлечет колоссальное количество смертей", - поясняет Галимский.

Продажа лекарств по рецепту

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

Читайте также:

viber
Минздрав лекарства антибиотики
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине вводят новые правила покупки лекарств: медики бьют тревогу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуПриметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиГороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньги Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средствКак очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски
15:59

В Украине вводят новые правила покупки лекарств: медики бьют тревогу

15:49

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

15:36

У клиентки ПриватБанка украли почти 100 тысяч гривен: деньги ей придется вернуть банку

15:14

Не смотри вверх или Физический реверс газа подкрался незаметномнение

15:09

На АЗС "взлетели" цены на топливоВидео

Реклама
15:08

Увольнение 95% личного состава полиции: в участке заявляют, что копы и дальше работаютФото

15:00

Артур Логай раскрыл подробности съемок комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом БобринскихВидео

14:36

Голый Сергей Бабкин искупался в снегу

14:35

В Украину ворвутся снегопад и гололед: синоптик назвала дату непогодыВидео

14:22

Ситуация в Казахстане и последствия для насмнение

14:20

НАТО созывает встречу с представителями Украины накануне переговоров с РФВидео

13:59

Самая вкусная закуска на Рождество Христово с рыбной начинкой: готовить всего 7 минутВидео

13:58

Эксперт рассказал о последствиях протестов в Казахстане для УкраиныВидео

13:53

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала редкие кадры с красавцем-братом

13:49

Календарь магнитных бурь на январь 2022 года: когда будет опаснее всегоВидео

13:42

Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатствоВидео

13:27

"Что у людей в головах?": под Киевом женщина с младенцем вышла гулять на лед при +8

13:23

"Большая стройка": по всей Украине отремонтированы сотни километров туристических маршрутов

13:17

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

13:07

Протесты в Казахстане: в Алматы митингующие захватили бывшую резиденцию президента и мэриюВидео

Реклама
13:02

Революция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требованияВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой периодВидео

12:40

Эксперты спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Украине в 2022 годуВидео

12:40

Шерстяное нашествие: в Канаде коты заняли спутниковую тарелку Маска и "обрубили" интернет

12:40

Голос країни-12 - стала известна дата премьеры на телеканале 1+1Видео

12:22

41-летняя внучка Григория Чапкиса засветила идеальное тело в крошечном бикини

12:12

Натравил полицию и имитировал задержание: на Запорожье парень оригинально сделал предложение любимойВидео

12:04

На смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали дату

12:03

События в Казахстане как мощный индикатормнение

11:50

Таинственная трагедия: в Мариуполе на металлургическом заводе нашли мертвые тела

11:49

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

11:35

Без матери остались двое детей: 39-летняя женщина умерла после липосакции

11:34

Иван Яковина. Что происходит в КазахстанеВидеоблоги

11:16

В Харьковской области легковушка врезалась в скорую – один человек погибФотоВидео

11:06

Погиб на глазах у 6-летней дочки: появились жуткие детали смерти мужчины на горке в Днепре

10:53

Пожары, взрывы гранат и штурм мэрии: в Казахстане - горячие столкновения между протестующими и силовикамиВидео

10:48

Визит Бэтмена: в Днепре летучая мышь проломилась в ванную через вентиляцию

10:37

Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Видео

09:53

Катала детей вокруг елки: в Тернополе лошадь ударила копытом в живот 5-летнего мальчикаВидео

09:40

Яйцеклетки украли: жительница Израиля оспаривает материнство самой пожилой мамы Украины

Реклама
09:37

В Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненную

09:11

Энергокризис, рост тарифов и цен: к каким потрясениям стоит готовиться украинцам в 2022 году

09:03

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

08:53

Львовские сурки-"предсказатели" неожиданно проснулись и предрекли раннюю веснуВидео

08:41

Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияВидео

08:39

В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками: в Минцифре назвали детали

08:10

Двойной стаж к пенсии: кто из украинцев сможет уйти на отдых пораньше

08:05

Дикие боли после капельниц: в Запорожье родители обвинили врачей в смерти своего 2-летнего сынаВидео

07:45

Скоро ковид станет "новым свиным гриппом"мнение

07:26

Под Одессой нашли мертвой целую семью, в том числе троих детей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять