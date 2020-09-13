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В украинском МИД призвали усилить санкции против РФ за "выборы" в Крыму

13 сентября 2020, 13:59

По мнению украинским дипломатов, на Кремль нужно продолжать жесткое давление.

МИД Украины
Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины самым решительным образом протестует и осуждает незаконные организацию и проведение РФ 13 сентября 2020-го "выборов" в незаконные органы российской оккупационной администрацией в захваченном Москвой полуострове Крым.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", ‒ говорится в заявлении МИД Украины.

Украинские дипломаты также в очередной раз призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и в крайне четкой форме заявить о непризнании результатов "выборов" на временно оккупированной территории Крыма, а также усилить политико-дипломатическое давление на Кремль (в первую очередь ‒ через расширение санкций).

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Украинский премьер-министра Денис Шмыгаль рассказал ‒ власти Российской Федерации в официальном порядке не обращались к украинскому правительству по поводу подачи пресной воды в оккупированный РФ Крым.
  • Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. В ее рамках планируется проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.
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