В украинском МИД призвали усилить санкции против РФ за "выборы" в Крыму

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины самым решительным образом протестует и осуждает незаконные организацию и проведение РФ 13 сентября 2020-го "выборов" в незаконные органы российской оккупационной администрацией в захваченном Москвой полуострове Крым.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", ‒ говорится в заявлении МИД Украины.

Украинские дипломаты также в очередной раз призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и в крайне четкой форме заявить о непризнании результатов "выборов" на временно оккупированной территории Крыма, а также усилить политико-дипломатическое давление на Кремль (в первую очередь ‒ через расширение санкций).

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