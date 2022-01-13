В Украину массово продают ядовитую посуду из Швеции

Лигноцеллюлоза является растительной сухой биомассой, которая используется, как сырье для производства биотоплива, а именно этанола.
В Одессу завезли партию посуды, содержащую лигноцеллюлозу. Как сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, этот запрещенный ингредиент нашли в кружках.
Так, 6 января лигноцеллюлозу обнаружили в кружках, которые экспортировали из Швеции. Поставщиком опасной посуды является Espresso Gear, Billdal. Отмечается, что продукция поступала в ООО "Бюро Вин".
Поэтому управление рекомендовало обратить внимание на товар, который есть в обращении и реализации, и в случае выявления опасного продукта снять его с продажи и распространения.
Что такое лигноцеллюлоза
Лигноцеллюлоза является растительной сухой биомассой, которая используется, как сырье для производства биотоплива, а именно этанола.
Ее также применяют в целлюлозно-бумажной промышленности.
К тому же она является побочным продуктом лесного хозяйства, преимущественно отходами из лесопильных заводов.
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