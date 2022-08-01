В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II - Резников

В Украину прибыли немецкие MARS II / Коллаж фото bundeswehr de, president.gov.ua

В Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня MARS II. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand - РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы", - написал Алексей Резников.

В Украину прибыли РСЗО MARS II / Twitter/Oleksii Reznikov

Что известно о MARS II

Как сообщал Главред ранее, реактивные системы залпового огня MARS II - копия британских комплексов 270 MLRS и "старший брат" американских РСЗО M142 HIMARS. Однако немецкая установка выпускает большее количество ракет. MARS способен нести два контейнера по 6 ракет, всего 12 ракет.

Ракетные установки MARS II способны бить по военным целям в дальнем тылу врага, поражать критически важные узлы сообщения, центры управления, аэродромы. Они работают по аналогии с "Градами" и "Смерчами", но мощнее боевой единицы типа Точки-У.

Важно то, что MARS II может стрелять различными боеприпасами. Примечательно, что в HIMARS можно поставить любой боеприпас, который также подходит и для MARSII. Причем можно сделать и наоборот.

Эти установки могут наносить удары оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS, которые могут достичь цель на расстоянии 140-300 км

Компьютер MARS II может хранить большое количество готовых огневых решений и целей, которые отслеживаются, чтобы снизить временные затраты на реакции. Системы управления HIMARS и MLRS автоматизированы. Это значит, что управлять ими может всего один человек.

Базовые характеристики РСЗО Mars II

Максимальная скорость передвижения шоссе - 64 километра в час

Максимальная скорость пересеченной местностью - 48 километров в час

Запас хода составляет 480 километров

Масса - 26,6 тонн

Количество выпущенных ракет за один раз - 12 за 60 секунд.

В российской армии нет систем, которые могли бы перехватить ракету дальнобойной артиллерии типа HIMARS, MLRS или Mars II. Даже известный зенитно-ракетный комплекс С-400, с такой задачей справиться не способен.

Напомним, украинская авиация на Херсонщине обстреляла два опорных пункта врага в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Украинские военные мастерски влупили по вражескому железнодорожному эшелону из более 40 вагонов. Снаряды из HIMARS прилетели прямо на оккупированную станцию Бриловка в Херсонской области. Вагонами из Крыма пытались привезти живую силу, военную технику и боеприпасы. В результате погибли около 80 оккупантов, еще 200 - ранены.