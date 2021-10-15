В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели

Погода в Украине на выходных / ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, без осадков. Причиной будет новый западный антициклон "Ольденбург", который пришел на смену влажному циклону.

По словам синоптиков, сейчас Украину уже затрагивает гребень антициклона. В частности, сегодня почти по всей территории страны будет сухо и солнечно с переменчивой облачностью. Только в южных областях может пройти дождь, говорится в сюжете ТСН.

Но, предупредили синоптики, на Западе и Востоке ожидается туман, поэтому просят водителей быть внимательными за рулем. Ни значительного потепления, ни похолодания на выходных, по прогнозам Укргидрометцентра, не предвидится. Днем температура воздуха будет в среднем до 13 градусов тепла, ночью до +6.

Погода в Украине во второй декаде октября

Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду практически по всей территории Украины с 19 по 23 октября. Лишь 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября ‒ в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки ‒ преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", ‒ уточнила она.

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