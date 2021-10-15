В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели

Ни значительного потепления, ни похолодания на выходных, по прогнозам Укргидрометцентра, не предвидится.
На этой неделе в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, без осадков. Причиной будет новый западный антициклон "Ольденбург", который пришел на смену влажному циклону.
По словам синоптиков, сейчас Украину уже затрагивает гребень антициклона. В частности, сегодня почти по всей территории страны будет сухо и солнечно с переменчивой облачностью. Только в южных областях может пройти дождь, говорится в сюжете ТСН.
Но, предупредили синоптики, на Западе и Востоке ожидается туман, поэтому просят водителей быть внимательными за рулем. Ни значительного потепления, ни похолодания на выходных, по прогнозам Укргидрометцентра, не предвидится. Днем температура воздуха будет в среднем до 13 градусов тепла, ночью до +6.
Погода в Украине во второй декаде октября
Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду практически по всей территории Украины с 19 по 23 октября. Лишь 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября ‒ в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.
"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки ‒ преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", ‒ уточнила она.
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.