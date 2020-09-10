В Умани хасиды устроили погром около национальной святыни

Зачинщиков беспорядков выдворяют из Украины / Фото: Facebook/Антон Геращенко

В Умани граждане Израиля устроили погром на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана, которая является их национальной святыней.

"Вчера в городе Умани группа молодых паломников, граждан Израиля, устроила дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По словам чиновника, если иностранцы продолжат нарушать законы Украины, то правоохранители будут вынуждены депортировать большее количество граждан.

Уточняется, что хасиды снесли часть ограждений, поскольку им не понравились металлические заборы, установленные для соблюдения социальной дистанции в связи с карантином. Иностранцы оправдываются – им не понравилось, что украинцы перекрыли путь в могиле Нахмана.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, в Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана пообещали провести разъяснительную работу с нарушителями. Однако в организации подчеркнули, что это не означает пренебрежительное отношение их соотечественников к законам Украины. Сотрудники ведомства призвали паломников воздерживаться от неправомерных действий, нарушающих общественный порядок. Виновных обещали выявить и провести разъяснительную работу.