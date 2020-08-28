В Умани случился конфликт между местными жителями и хасидами

Полиция пыталась предотвратить конфликт/ Скриншот видео

В Умани Черкасской области в ночь на четверг, 28 августа, случились стычки между хасидами и местными жителями. Причиной конфликта стало нежелание местных пропустить гостей в паломнический район к захоронению цадика Нахмана из-за запрета правительством посещения территории Украины иностранными гражданами.

Известно, что конфликтная ситуация произошла неподалеку от синагоги по улице Лысенко в Умани, куда прибыли хасиды. Жители города на место инцидента вызвали полицию и потребовали, чтобы сотрудники правоохранительных органов прогнали паломников.

В ответ полицейские заявили, что по закону у них нет полномочий запретить паломникам посещать место захоронения цадика Нахмана.Читайте такжеЗеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов

Правоохранители приняли меры по предотвращению конфликта, однако между сторонами все же произошла небольшая потасовка.

Напомним, Кабинет министров Украины с 28 августа закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, хасиды не смогут попасть в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Глава МВД Арсен Аваков ранее заявил, что в правительстве выступили с инициативой запрета приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет проводить мероприятия с участием граждан других стран.