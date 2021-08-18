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В Житомире неизвестные жестоко избили главного редактора газеты

18 августа 2021, 23:57
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Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на журналиста и причастных к нему лиц.

разбой, нападение, грабители
В Житомире избили главреда газеты / uk.pointerst.com

В Житомире группа неизвестных жестоко избила главного редактора одной из местных газет. Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Во время допроса главный редактор рассказал об обстоятельствах инцидента. Он также указал, что не связывает произошедшее со своей журналисткой деятельностью.

По факту нападения на журналиста открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. При получении новых данных о происшествии возможно его переквалификация.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на журналиста и причастных к нему лиц.

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Житомирская газета 20 минут Житомир сообщила, что нападению подвергся ее главный редактор Александр Васильковский.

Ранее Главред писал о том, что в субботу, 14 августа, в Киеве после акции "Накорпуса" на Банковой, которая перешла в драку с правоохранителями, был избит журналист издания "Буквы" Александр Кужельный.

КК журналисту еще во время акции подошел мужчина в балаклаве и "рекомендовал" покинуть место событий.

После окончания протеста ультраправых, когда корреспондент уже уходил с места событий, его догнали неизвестные и начали требовать удалить все заснятое. Журналист аргументировал это профессиональными обязанностями и предоставил удостоверение.

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