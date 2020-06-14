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Притула прокомментировал уход Вакарчука из Рады

14 июня 2020, 17:17

Известный шоумен Сергей Притула дал комментарий по поводу недавнего сложения мандата Святославом Вакарчуком.

Притула
Сергей Притула / УНИАН

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула прокомментировал недавнее сложение мандата нардепа Святославом Вакарчуком.

Соответствующий телеведущий поделился своим мнением на странице в социальной сети Facebook.

Притула утверждает, что Вакарчук завел в парламент небольшую, но достаточно сплоченную и профессиональную команду.

"Вакар сделал то, что обещал. Оставаясь и идейным вдохновителем партии, и одновременно ее рядовым депутатом ‒ сдал мандат. На его место придет другой специалист. Я благодарен Святославу за то, что он объединил столько профессиональных людей, патриотов, дал им толчок, возможность работать ради государства", ‒ прокомментировал Притула.

Напомним, ранее, 11 июня 2020 года, народный депутат и бывший лидер партии Голоса Святослав Вакарчук сложил свои полномочия нардепа.

О своем решении он сообщил на брифинге в здании Верховной Рады. Вакарчук заявил, что желает остаться в составе партии, но отказывается от мандата народного депутата.

В будущем он планирует реализовать "большой образовательный проект".

До того, в марте 2020-го Святослав Вакарчук окончательно покинул пост председателя парламентской партии Голос. На данном посту его заменила Кира Рудык.

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