"Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам

В СНБО выдвинули обвинение России / president.gov.ua

Россия проводит в нашей стране кампанию против вакцинации от коронавируса. Для этого российские пропагандисты используют СМИ, социальные сети, включая Telegram-каналы, и мессенджеры, говорится в отчете СНБО.

"Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации", - говорится в документе.

В отчете продемонстрировано, как с помощью СМИ, социальных сетей и мессенджеров распространяются сообщения о якобы отрицательных последствиях вакцинации против коронавируса.

Среди фейков в ведомстве выделили следующие:

вакцинация - это убийство;

вакцина является крайне небезопасной;

вакцинация не помогает против коронавируса;вакцинация усилила пандемию;

вакцинация - это принуждение и нарушение прав людей;

украинская власть пытается искалечить детей новым этапом вакцинации.

В СНБО обратили внимание, что в СМИ и соцсетях РФ проводится кампания в поддержку вакцинации против коронавируса. Российскую аудиторию убеждают, что прививка является необходимой мерой для сдерживания распространения вируса и вакцина безопасна.

В СНБО подчеркнули, что информационную кампанию против вакцинации Россия привлекла одну из церквей на территории Украины.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции.

Обнаружены за прошедшие сутки 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.

От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006,