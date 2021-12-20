Вакцинированные за границей украинцы также получат 1000 гривен – Шмигаль

Привитые от COVID-19 за границей украинцы также получат 1000 гривен / УНИАН

Украинцы, получившие прививки от коронавируса за границей, также должны иметь возможность получить 1000 гривен за вакцинацию.

Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания сегодня, 20 декабря.

Глава правительства отметил, что для этого им нужно будет сделать возможным перенести в приложение "Дія" полученные документы о вакцинации.

"Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію", – сказал Денис Шмигаль.

В то же время представители Министерства здравоохранения отметили, что, для выполнения задач предыдущего селекторного совещания, вакцинированным за рубежом гражданам разрешили получить украинский сертификат у семейного врача.

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Программа "єПідтримка" в приложении "Дія" стартовала в пилотном режиме 13 декабря. С того дня первые украинцы могли получить обещанные от государства деньги за полную вакцинацию от коронавируса. Широкий доступ к услуге украинцы получили с 19 декабря.

Как получить тысячу гривен в "Дії"

Сначала в приложении "Дія" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка". Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в срок до десяти дней.

Как получить деньги за вакцинацию, если нет приложения "Дія"

Деньги не можно будет получить наличными – только на специально сгенерированную карту.

Однако глава государства Владимир Зеленский ранее отмечал, что для людей, не имеющих смартфона или приложения "Дія", будет предусмотрена другая возможность получить деньги.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал президент.

Предполагалось, что будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

"Для того, чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", – сказала депутат.

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