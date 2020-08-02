Вандал растрощил шлагбаум на Труханов остров: преступника поймали

Мужчина сломал систему пропуска на Труханов остров

В Киеве в ночь на 2 августа произошел ужасный случай вандализма - пьяный мужчина повредил автоматическую систему пропуска на Труханов остров в столице. Правоохранители разыскали и задержали вандала.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным полиции, вандал сломал шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства на пункте въезда на Труханов остров. Нарушителя правоохранители задержали на месте происшествия.

Вандалом оказался ранее судимый за хулиганские действия житель Киевской области.

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно", - рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как ранее писал Главред, в Николаеве группа подростков устроила надругательство над Вечным огнем: они плевали в него и пытались загасить.

Напомним, ранее в МВД рассказали о наказании для подростков-вандалов, которые разгромили вагон электропоезда в Днепропетровской области.