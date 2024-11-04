'Важно, чтобы энергосистему не атаковали': Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

Главное из заявления Ермака:
- Украина не ведет переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам
- Украина провела тематические конференции по энергетической безопасности, однако без участия РФ
- Партнеры не требовали от Киева воздержаться от атак на российские объекты
Украина не проводит прямых переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам. Партнеры не требовали от Киева прекратить атаки на по определенным объектам на территории РФ. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках информационного марафона "Единые новости".
"Эти переговоры, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украины и России, то это точно неправда", - подчеркнул Ермак.видео дня
По его словам, Украина организовала тематические конференции, посвященные энергетической безопасности. Первая из них прошла в онлайн-формате с участием Катара, и на ней зафиксировали основные принципы Формулы мира, связанные с этим аспектом. В конференции приняли участие представители многих стран с разных континентов, однако Россия в этих мероприятиях не участвовала.
"Мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали: если, сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста... Такая же ситуация с продовольственной безопасностью", - пояснил руководитель Офиса президента.
Ермак отметил, что Украина готова имплементировать достигнутые договоренности через соглашения с другими странами. Он напомнил об успешном "зерновом коридоре", заключенном между Турцией, ООН и Украиной, а также Россией, который функционировал в течение года.
По его мнению, все разговоры об энергетических переговорах с РФ являются реакцией на результаты конференций. Ермак заверил, что "Украина никаких переговоров с Россией не ведет".
"Что мне известно на сегодня? Пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины", - заявил политик.
Глава Офиса президента также опроверг информацию о том, что международные партнеры требовали от Украины воздержаться от атак на определенные объекты на территории России.
"Точно у нас никто не требовал ничего. Но, безусловно, мы знаем, что страны поддерживают, если бы, например, по энергетической безопасности, два таких соглашения при посредничестве Катара или другой страны состоялись, я знаю, что страны поддержали бы это, в первую очередь не потому, что их беспокоит, что происходит с Россией, а в первую очередь, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - добавил Ермак.
Кто такой Андрей Ермак
Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
Ситуация со светом и переговоры с РФ - последние новости
Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы переговорах между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам не соответствуют логике, поскольку Россия не откажется от таких атак.
Также в Украине сохраняется вероятность, что графики отключения света не введут до конца ноября. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию в энергетике, является война.
Как сообщал Главред, зима 2024-25 года будет тяжелой для Украины, поскольку отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. По мнению Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, мощности производства электроэнергии сократились более чем на 9 ГВт, что может привести к отключениям на 8-14 часов в сутки.
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