'Важно, чтобы энергосистему не атаковали': Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

Украина организовала конференции, посвященные энергетической безопасности, но РФ там не было, отметил Андрей Ермак.

https://glavred.info/ukraine/vazhno-chtoby-energosistemu-ne-atakovali-ermak-o-voprose-peregovorov-ukrainy-s-rf-10611146.html Ссылка скопирована

Украина открыта к международным инициативам по энергетической безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Ермака:

Украина не ведет переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам

Украина провела тематические конференции по энергетической безопасности, однако без участия РФ

Партнеры не требовали от Киева воздержаться от атак на российские объекты

Украина не проводит прямых переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам. Партнеры не требовали от Киева прекратить атаки на по определенным объектам на территории РФ. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках информационного марафона "Единые новости".

"Эти переговоры, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украины и России, то это точно неправда", - подчеркнул Ермак. видео дня

По его словам, Украина организовала тематические конференции, посвященные энергетической безопасности. Первая из них прошла в онлайн-формате с участием Катара, и на ней зафиксировали основные принципы Формулы мира, связанные с этим аспектом. В конференции приняли участие представители многих стран с разных континентов, однако Россия в этих мероприятиях не участвовала.

"Мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали: если, сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста... Такая же ситуация с продовольственной безопасностью", - пояснил руководитель Офиса президента.

Ермак отметил, что Украина готова имплементировать достигнутые договоренности через соглашения с другими странами. Он напомнил об успешном "зерновом коридоре", заключенном между Турцией, ООН и Украиной, а также Россией, который функционировал в течение года.

По его мнению, все разговоры об энергетических переговорах с РФ являются реакцией на результаты конференций. Ермак заверил, что "Украина никаких переговоров с Россией не ведет".

"Что мне известно на сегодня? Пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины", - заявил политик.

Глава Офиса президента также опроверг информацию о том, что международные партнеры требовали от Украины воздержаться от атак на определенные объекты на территории России.

"Точно у нас никто не требовал ничего. Но, безусловно, мы знаем, что страны поддерживают, если бы, например, по энергетической безопасности, два таких соглашения при посредничестве Катара или другой страны состоялись, я знаю, что страны поддержали бы это, в первую очередь не потому, что их беспокоит, что происходит с Россией, а в первую очередь, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - добавил Ермак.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Ермак Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ситуация со светом и переговоры с РФ - последние новости

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы переговорах между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам не соответствуют логике, поскольку Россия не откажется от таких атак.

Также в Украине сохраняется вероятность, что графики отключения света не введут до конца ноября. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию в энергетике, является война.

Как сообщал Главред, зима 2024-25 года будет тяжелой для Украины, поскольку отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. По мнению Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, мощности производства электроэнергии сократились более чем на 9 ГВт, что может привести к отключениям на 8-14 часов в сутки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред