Есть 2 условия: Украина может переломить ход войны перед переговорами с РФ - дипломат

Переговоры между Украиной и Россией без перелома стратегической ситуации в войне будут означать фактическую капитуляцию, отмечает экс-посол Украины в США.

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Дипломат назвал 2 условия начала переговоров с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Коротко:

Украине не стоит концентрироваться на переговорах с Россией

Для перелома стратегической ситуации нужно два фактора

Украина и Россия снова озвучили свои позиции относительно возможных переговоров: Киев настаивает на обсуждении только в рамках собственной Формулы мира, тогда как Москва стремится к "диалогу" с учетом "реалий на поле боя". В интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал о вероятности проведения переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время.

По его словам, Украине сейчас стоит сконцентрироваться не на переговорах, а на изменении стратегической ситуации, которая сейчас является для нее неблагоприятной.

"Перелом требует двух вещей: нового уровня помощи со стороны наших западных партнеров и перевода жизни страны на военные рельсы. Первую вещь мы постоянно и очень долго обсуждаем. Нам нужно, чтобы необходимое оружие поставлялось вовремя, а все абсурдные запреты для поражения целей на территории России были отменены", - говорит дипломат.

Шамшур отмечает, что вторая задача заключается в обновлении настроений украинского общества, возвращении к тому единству, которое было достигнуто в начале масштабной агрессии России в 2022 году.

"Все должны понимать, что победа зависит от каждого - не только от харизматичной части общества, которая борется на фронтах. Это внутренний фактор, который является не менее важным, чем первый", - отмечает он.

Дипломат подчеркивает, что эти два аспекта являются основными задачами Украины: внутренняя мобилизация и эффективная внешняя поддержка должны синхронизироваться, чтобы переломить стратегическую ситуацию в пользу Украины.

"До перелома любой план переговоров с Россией - фактически капитуляция Украины", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, согласно отчету Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о завершении войны, поскольку его целью является полное уничтожение Украины как государства.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на министерской конференции по вопросам Формулы мира в Монреале, предложил пригласить представителей России на второй Саммит мира для обсуждения принципов прочного мира в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times отметил, что прекращение горячей фазы войны и начало мирных переговоров возможны, если Россия остановит воздушные атаки на украинскую энергетику и судоходство.

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