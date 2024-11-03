Есть 2 условия: Украина может переломить ход войны перед переговорами с РФ - дипломат

Коротко:
- Украине не стоит концентрироваться на переговорах с Россией
- Для перелома стратегической ситуации нужно два фактора
Украина и Россия снова озвучили свои позиции относительно возможных переговоров: Киев настаивает на обсуждении только в рамках собственной Формулы мира, тогда как Москва стремится к "диалогу" с учетом "реалий на поле боя". В интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал о вероятности проведения переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время.
По его словам, Украине сейчас стоит сконцентрироваться не на переговорах, а на изменении стратегической ситуации, которая сейчас является для нее неблагоприятной.
"Перелом требует двух вещей: нового уровня помощи со стороны наших западных партнеров и перевода жизни страны на военные рельсы. Первую вещь мы постоянно и очень долго обсуждаем. Нам нужно, чтобы необходимое оружие поставлялось вовремя, а все абсурдные запреты для поражения целей на территории России были отменены", - говорит дипломат.
Шамшур отмечает, что вторая задача заключается в обновлении настроений украинского общества, возвращении к тому единству, которое было достигнуто в начале масштабной агрессии России в 2022 году.
"Все должны понимать, что победа зависит от каждого - не только от харизматичной части общества, которая борется на фронтах. Это внутренний фактор, который является не менее важным, чем первый", - отмечает он.
Дипломат подчеркивает, что эти два аспекта являются основными задачами Украины: внутренняя мобилизация и эффективная внешняя поддержка должны синхронизироваться, чтобы переломить стратегическую ситуацию в пользу Украины.
"До перелома любой план переговоров с Россией - фактически капитуляция Украины", - резюмировал он.
Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:
Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
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Министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на министерской конференции по вопросам Формулы мира в Монреале, предложил пригласить представителей России на второй Саммит мира для обсуждения принципов прочного мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times отметил, что прекращение горячей фазы войны и начало мирных переговоров возможны, если Россия остановит воздушные атаки на украинскую энергетику и судоходство.
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