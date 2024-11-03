Переговоры Украины и России: Шамшур оценил перспективу начала диалога в Индии

Украина имеет определенную возможность для налаживания контактов с Индией, однако не в краткосрочной перспективе.

https://glavred.info/ukraine/peregovory-ukrainy-i-rossii-shamshur-ocenil-perspektivu-nachala-dialoga-v-indii-10610837.html Ссылка скопирована

Украина может наладить связи с Индией при одном условии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Главные тезисы Шамшура:

Индия не лучшая страна-площадка для переговоров

Индии нужна поддержка со стороны Запада

В приоритете Нью-Дели энергоносители и оружие РФ

С началом разговоров о возможных переговорах со страной-агрессором Россией Украина начала рассматривать варианты, на какой территории можно было бы начать диалог. Недавно президент Владимир Зеленский предположил, что Индия могла бы стать той страной, где начнется переговорный процесс.

Однако, в интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал, что это не лучшая идея, ведь политика Индии исходит из прагматических интересов страны.

"Индийские лидеры уже говорили, что для них главное не принципы, а кормление своих граждан", - подчеркнул он.

При этом, Индия не выступает с позиции страны, которая хочет создать свой мировой порядок, ее власть больше заинтересована удерживать баланс. Но это и не исключает противостояния Индии с Китаем, в котором страна Нью-Дели нуждается в западной поддержке.

"Недаром Индия есть во всех комбинациях Запада, которые направлены на противодействие китайской экспансии. Она задействована в этих процессах, несмотря даже на непоследовательность своей политики", - пояснил Шамшур.

Смотрите видео о возможности налаживания контактов Украины и Индии:



Бывший посол Украины также не исключает, что у Украины есть шанс наладить контакты с Индией, особенно, если последняя проявит прагматический интерес. Однако сейчас для Нью-Дели важными остаются дешевые энергоносители и вооружение, которое передает им Россия. Если приоритеты страны не изменятся, о налаживании контактов не может идти речь.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Возможность мирных переговоров Украины и России

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский заявил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине. Также президент не исключает возможности переговоров между Украиной и Россией на территории Индии.

Ранее аналитики ISW сообщили, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украинское государство.

Несмотря на это накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что для того, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине, представителей России стоит пригласить на второй Саммит мира.

Саммит мира / Инфографика: Главред

Другие новости о позиции Индии по Украине и РФ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред