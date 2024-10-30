Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

О чем говорится в статье Financial Times:
- Украина может возобновить переговоры с РФ о прекращении атак на энергообъекты
- Обе стороны уже снизили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру
- С 2024 года Украина атаковала 9 из 32 основных нефтеперерабатывающих заводов России
Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении атак на энергетические объекты друг друга. Киев пытается возобновить переговоры, которые почти привели к соглашению в августе при посредничестве Катара, но были сорваны из-за наступления Украины в Курске. Об этом сообщает Financial Times, передает "Суспільне".
"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении переговоров. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", - сказал дипломат, информированный о переговорах.
Договоренность могла бы стать первой значительной деэскалацией конфликта с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Источники сообщают, что обе стороны уже снизили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру.
"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на энергосеть Украины и российские нефтеперерабатывающие мощности является их взаимным интересом", - пишет газета.
Однако, словам бывшего российского высокопоставленного чиновника, Путин не склонен заключать соглашение, пока украинские силы контролируют территорию в Курской области площадью примерно 600 кв. км.
"Пока [украинцы - ред.] топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", - сказал он.
Однако Украина продолжает осуществлять удары по важным объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, чтобы усилить давление на Россию для участия в переговорах, о чем сообщил один из высокопоставленных украинских чиновников.
"Кроме наших возможностей для дальнобойных ударов, которые позволяют поражать энергетические объекты и военные объекты внутри России, у нас нет много рычагов, чтобы [заставить россиян - ред.] сесть за стол переговоров", - добавил он.
В материале указывается, что с начала 2024 года Украина атаковала по меньшей мере девять из 32 основных нефтеперерабатывающих заводов России.
По данным Сергея Вакуленко из Carnegie Russia Eurasia Center, во время наиболее интенсивных атак в мае было временно выведено из строя 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, хотя большинство из них впоследствии возобновили работу. Россия экспортирует лишь небольшую часть своих нефтепродуктов, имея мощности, которые значительно превышают внутренние потребности.
В FT добавили, что в ответ на атаки нефтезаводов значительная часть Украины столкнулась с энергетическим кризисом, потеряв 9 ГВт мощностей - это половина от необходимого количества для стабильного прохождения зимнего сезона, и Киев не смог полностью их восстановить.
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины - последние новости по теме
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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае отключения любой из АЭС из-за атаки зимой, украинцы будут иметь свет лишь по 4 часа в сутки, а в худшем случае - лишь 2 часа в день в течение двух дней.
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