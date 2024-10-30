Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

Украина наносит удары по энергообъектам на территории России, чтобы заставить Путина возобновить переговоры о прекращении атак на энергообъекты, отметили в FT.

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Украина и Россия ведут предварительные переговоры - Financial Times / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в статье Financial Times:

Украина может возобновить переговоры с РФ о прекращении атак на энергообъекты

Обе стороны уже снизили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру

С 2024 года Украина атаковала 9 из 32 основных нефтеперерабатывающих заводов России

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении атак на энергетические объекты друг друга. Киев пытается возобновить переговоры, которые почти привели к соглашению в августе при посредничестве Катара, но были сорваны из-за наступления Украины в Курске. Об этом сообщает Financial Times, передает "Суспільне".

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении переговоров. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", - сказал дипломат, информированный о переговорах.

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Договоренность могла бы стать первой значительной деэскалацией конфликта с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Источники сообщают, что обе стороны уже снизили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на энергосеть Украины и российские нефтеперерабатывающие мощности является их взаимным интересом", - пишет газета.

Однако, словам бывшего российского высокопоставленного чиновника, Путин не склонен заключать соглашение, пока украинские силы контролируют территорию в Курской области площадью примерно 600 кв. км.

"Пока [украинцы - ред.] топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", - сказал он.

Однако Украина продолжает осуществлять удары по важным объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, чтобы усилить давление на Россию для участия в переговорах, о чем сообщил один из высокопоставленных украинских чиновников.

"Кроме наших возможностей для дальнобойных ударов, которые позволяют поражать энергетические объекты и военные объекты внутри России, у нас нет много рычагов, чтобы [заставить россиян - ред.] сесть за стол переговоров", - добавил он.

В материале указывается, что с начала 2024 года Украина атаковала по меньшей мере девять из 32 основных нефтеперерабатывающих заводов России.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По данным Сергея Вакуленко из Carnegie Russia Eurasia Center, во время наиболее интенсивных атак в мае было временно выведено из строя 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, хотя большинство из них впоследствии возобновили работу. Россия экспортирует лишь небольшую часть своих нефтепродуктов, имея мощности, которые значительно превышают внутренние потребности.

В FT добавили, что в ответ на атаки нефтезаводов значительная часть Украины столкнулась с энергетическим кризисом, потеряв 9 ГВт мощностей - это половина от необходимого количества для стабильного прохождения зимнего сезона, и Киев не смог полностью их восстановить.

Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупредил жителей области о возможных перебоях с электроэнергией зимой.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае отключения любой из АЭС из-за атаки зимой, украинцы будут иметь свет лишь по 4 часа в сутки, а в худшем случае - лишь 2 часа в день в течение двух дней.

Хотя угроза отключений беспокоит многих, в "Энергоатоме" настроены оптимистично. В частности, руководитель "Энергоатома" Петр Котин заверил, что все украинские электростанции работают стабильно.

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