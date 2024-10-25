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"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшему

Мария Николишин
25 октября 2024, 11:37
856
15 ноября первые когенерационные установки будут в Запорожской области.
'Электричества не будет': жителей одной области призвали готовиться к худшему
Отсутствие электроэнергии зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко из заявления Федорова:

  • Запорожская область может остаться без света зимой
  • Когенерационные установки будут устанавливать на крупных котельных
  • В школах и больницах уже есть генераторы

Жители Запорожской области должны быть готовы к отсутствию электроэнергии зимой. Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категорическими вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер", - сказал он.

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По его словам, в Запорожье также может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", - пояснил он.

Что касается теплоснабжения, то Федоров сказал, что на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре этого года.

'Электричества не будет': жителей одной области призвали готовиться к худшему
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина - огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", - подчеркнул он.

Федоров также добавил, что Украина обращается к партнерам, чтобы приобрести такие установки.

"Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", - подчеркнул он.

По его словам, что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах - во всех уже есть генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение для образовательного процесса и для оказания медпомощи.

Федоров об отсутствии электроэнергии зимой - видео:

'Электричества не будет': жителей одной области призвали готовиться к худшему

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Ситуация со светом в Украине - что известно

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина близка к отключениям света, ведь через две недели будет расти потребление электроэнергии, потому что люди начнут включать обогреватели.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа.

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