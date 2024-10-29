Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

Байден заявил, что обеспокоен присутствием северокорейских войск на территории Курской области.

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Байден назвал условие для ударов по военным КНДР / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

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Байден разрешает бить по северокорейским военным

В каком случае США разрешают бить по корейцам

Россия привлекает северокорейских солдат для войны в Украине. Военные ВСУ должны нанести удар по ним. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

При этом он добавил, что Украина должна наносить ответные удары, если корейцы перейдут на нашу территорию.

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"Если они пересекут границу Украины, то да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинские воины наносить удары.

Байден также отметил, что он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Вовлеченность КНДР в войну РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, военные из Северной Кореи, вероятно, уже прибыли в Курскую область России, хотя украинские силы пока не сталкивались с ними на поле боя, отметил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник.

29 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, во время которого обсуждалось возможное участие северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Зеленский отметил, что война приобретает международный характер и выходит за пределы конфликта между двумя странами.

Кроме того, северокорейские войска, вероятно, попали под обстрел Сил обороны Украины на линии фронта в Курской области, о чем журналистам сообщил источник в Государственной пограничной службе, пишет El Pais.

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