'Зачем им нас слушать вообще': Жорин развеял иллюзии о переговорах с РФ

Украинцам бесполезно верить в мирные переговоры, которые могли бы остановить Россию, заявил Максим Жорин.

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Россия стремится лишь к одной цели - капитуляции Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления:

Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной

Единственная цель РФ - это капитуляция Украины

Россияне останавливаются только там, где их останавливают

Россия не стремится к мирным переговорам. Единственная причина, почему РФ могла бы быть заинтересована в переговорах, - это желание заставить Украину капитулировать. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Смотрю на линию фронта и думаю - почему РФ должна с нами садиться за стол переговоров? Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось - но все же понемногу [россияне - неценз.] - продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще", - написал военный. видео дня

По его словам, Россия заинтересована в переговорах только, чтобы добиться капитуляции Украины. Жорин считает, что Запад не до конца понимает реальную ситуацию на поле боя и настоящие планы российского руководства.

"Их бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, которые переживают войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам стоит помнить", - подчеркнул он.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, недавно появилась информация о том, что якобы Украина и Россия начали переговоры о прекращении атак на энергетические объекты. В Financial Times писали, что Киев стремится возобновить переговоры, которые в августе почти привели к соглашению при посредничестве Катара, но были сорваны из-за украинского наступления в Курске.

Представители Кремля опровергли эту информацию, назвав ее "вбросом". Песков заявил, что Путин вряд ли согласится на сделку, пока ВСУ не вытеснят из Курской области.

Как сообщал Главред, заявления о возможных переговорах между Украиной и Россией относительно взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре являются нелогичными. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия не откажется от таких атак, ведь использует их как психологическое давление на Киев и Запад.

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