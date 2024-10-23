Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ

Россия должна дать сигнал, что готова прекратить войну. Зеленский сказал, что для этого нужно сделать.

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Зеленский сказал, какие условия должна выполнить РФ для начала мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Прекращение атак на энергетику и грузовые суда - это предпосылка с переговорам

Сделки "земля в обмен на мир" не обсуждаются со странами Запада

Украина поднимает вопрос гарантий безопасности, включая НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое может привести к прекращению горячей фазы российско-украинской войны и началу мирных переговоров.

В частности, по мнению президента прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны, пишет Financial Times.

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"Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну", - сказал Зеленский.

"Мы увидели во время первого саммита (мира, — ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да", — добавил президент.

Также Зеленский заявил, что готовность России к переговорам "зависит в первую очередь от выборов в США". Украинский лидер ожидает "более позитивной реакции" от голосования в США.

"Не потому, что там будет новый президент, а потому, что сейчас США сосредоточены на выборах, и я думаю, что это, вероятно, сделает любое жесткое заявление сложным; они не хотят дополнительного риска", - отметил он.

Формула мира - основные положения / Инфографика: Главред

Зеленский также опроверг информацию о каких-либо обсуждениях с западными странами сделки "земля в обмен на мир", в рамках которой Украина была бы принята в ряды НАТО в обмен на отказ от территорий, которые в настоящее время оккупировала Россия.

"По всей видимости, некоторые партнеры думают об этом. Но они не сообщают об этом напрямую через меня, а скорее через СМИ. Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос о гарантиях безопасности, и самая сильная из них - это НАТО", - заявил президент.

Он отметил, что предпосылкой для деэскалации конфликта и начала мирных переговоров должно также стать прекращение нанесения ударов по грузовым судам.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Украина готова начать переговоры с Россией, но только "на равных". Для этого союзники должны предоставить мощное оружие и приглашение в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как писало издание El Mundo, Зеленский призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года". Президент Украины рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что стратегия НАТО заключается в военной помощи Украине. В определенный момент Киев сможет пойти на переговоры с агрессором Москвой на условиях силы.

Аналитики Института изучения войны считают, что президент страны-агрессора России Владимир Путин не заинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной.

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