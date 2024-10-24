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Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

Алёна Воронина
24 октября 2024, 16:51обновлено 24 октября, 17:33
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До 35% выросло количество украинцев, которые считают, что стоит провести переговоры с РФ. В 2023-м такая доля наших соотечественников была гораздо меньше.
украинцы, переговоры
Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ уже сейчас, выросло до 35%
  • 48% граждан нашего государства с этим не согласны.

Количество украинцев, которые считают, что переговоры со страной-агрессором Россией являются "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", выросло до 35%. В то же время 48% граждан нашего государства с этим не согласны. Таковы результаты соцопроса Центра Разумкова, который был проведен с 20 по 26 сентября 2024 года.

Согласно опросу Центра Разумкова, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных считали, что переговоры с РФ "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим утверждением. Зато в сентябре 2024 года доля украинцев, которые считают, что переговоры нужны уже сейчас, выросла до 35%. Но относительное большинство (48%) с этим не согласны.

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Кроме этого, выросло количество тех, кто считает, что переговоры с РФ "следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля украинцев, которые согласились с таким утверждением, выросла с 25% в прошлом году до 37% в сентябре этого года. Доля тех, кто с этим не согласен, уменьшилась с 61% до 41%.

В то же время стало меньше тех, кто считает, что "переговоры с РФ стоит вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Количество таких украинцев уменьшилось с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%.

Опрос проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Центр Разумкова

Центр Разумкова – ведущий негосударственный аналитический центр Украины. Полное название – Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Центр изучает государственную политику. Основан в 1994 году. Считается одним из лучших аналитических центров Центральной и Восточной Европы, пишет Википедия.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о переговорах с РФ - он сказал, какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности. По его словам, готовность страны-агрессора России к переговорам с Украиной о прекращении войны зависит от выборов в США и еще нескольких аспектов.

Также сообщалось, что Украина готова к решению конфликта при одном условии - Ермак назвал варианты. Он отметил, что РФ необходимо привлечь к ответственности за экоцид в Украине, чтобы не допустить повторения таких преступлений в будущем. Но перед тем Украина должна победить в войне и создать условия для устойчивого мира, в частности укрепление обороноспособности Украины и дальнейшую интеграцию ее в НАТО.

Напомним, Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ. Он назвал условие, которое может привести к прекращению горячей фазы российско-украинской войны и начала мирных переговоров. В частности, по мнению президента, прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

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